«بركان الغضب»: مصرع مواطن وإصابة 9 آخرين جراء سقوط قذيفة عشوائية على مقهى بطريق الشوك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 08:42 مساء
آثار تدمير بادية على «مقهى مزايا» جراء تعرضه لقذيفة عشوائية، 12 فبراير 2020. (بركان الغضب)

أعلن المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» «مصرع مواطن وإصابة 9 آخرين جراء سقوط قذيفة عشوائية أطلقتها قوات القيادة العامة مساء اليوم الأربعاء على مقهى مزايا بطريق الشوك».

وأوضح المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن القتيل يدعى أيمن علي العجيلي الجفايري ويبلغ من العمر 38 عامًا، لافتًا إلى أن المصابين التسعة بينهم اثنين في العمليات بمركز طرابلس الطبي.

ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

يشار إلى سقوط ثلاثة صواريخ قرب موقع كتيبة «باب تاجوراء» في طرابلس، أمس الثلاثاء، وذلك حسب تصريح عدد من سكان حي باب تاجوراء إلى «بوابة الوسط». وقال أحد سكان الحي الواقع بين منطقتي زاوية الدهماني وسوق الجمعة، إن نوافذ بيته تهشمت بفعل الانفجار، وإنه سمع على الفور أصوات سيارات الإسعاف.

آثار تدمير بادية على «مقهى مزايا» جراء تعرضه لقذيفة عشوائية، 12 فبراير 2020. (بركان الغضب)
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