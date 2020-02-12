وكيل «تعليم الوفاق» يزور مدرسة للنازحين في عين زارة

عادل جمعة خلال زيارته لمدرسة «المبيت الجامعي» للتعليم الأساسي في عين زارة، 12 فبراير 2020. (تعليم الوفاق)

زار وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام بحكومة الوفاق، عادل جمعة، اليوم الأربعاء مدرسة «المبيت الجامعي» للتعليم الأساسي في عين زارة، المستحدثة مطلع نوفمبر الماضي لاستقبال الطلبة النازحين جراء حرب العاصمة والقاطنين مع ذويهم في بيوت المبيت الجامعي.

وأوضح جمعة خلال الزيارة أن المدرسة تضم 300 تلميذ، لافتا إلى سير العملية التعليمية بالمدرسة بشكل طبيعي، مشيدا بجهود بلدية عين زارة ومراقبة التعليم وكافة الأسرة التربوية بالمدرسة في توفير تعليم جيد في ظل أصعب الظروف، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

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وعبر الوكيل خلال الزيارة التي رافقه خلالها عميد بلدية عين زارة عبدالواحد بلوق، ومراقب التعليم بالبلدية محمد القبائلي عن اعتزازه بالتناغم والانسجام بين الوزارة وبلدية عين زارة والجهود التي أدت إلى تدشين المدرسة.

يشار إلى أن المدرسة أُسست بالتعاون بين بلدية عين زارة ووزارة التعليم لاستقبال الطلبة النازحين جراء حرب العاصمة، وتهدف إلى تقديم خدمات تعليمية جيدة ومناسبة للتلاميذ بما يمنع تسربهم واستمرارهم في الدراسة.