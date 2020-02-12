المشير حفتر يتلقى دعوة رسمية لزيارة فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 07:26 مساء
المشير خليفة حفتر (يسار) خلال لقائه المسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو في الرجمة، 12 فبراير 2020. (مكتب إعلام القيادة العامة).

استقبل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، بمقر القيادة العامة في الرجمة؛ وبحث الطرفان سبل مكافحة الإرهاب.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة في بيان إن المسؤول الفرنسي قدم خلال اللقاء دعوة رسمية مقدمة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشير حفتر لزيارة فرنسا.

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يشار إلى أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، تلقى دعوة رسمية لزيارة باريس ولقاء نظيره الفرنسي، وذلك خلال لقائه وفدا فرنسيا الإثنين الماضي، لبحث عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وذلك حسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق والسفارة الفرنسية لدى ليبيا.

المشير خليفة حفتر خلال لقائه مسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية، 12 فبراير 2020. (إدارة إعلام القيادة العامة)
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