مسؤولة أفريقية: إعادة 48 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في ليبيا إلى بلدانهم

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأربعاء 12 فبراير 2020, 05:34 مساء
مفوض الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، أميرة الفاضل. (الإنترنت)

كشفت مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، أميرة الفاضل، عن إعادة نحو 48 ألف مهاجر أفريقي تقطعت بهم السبل في ليبيا إلى بلدانهم خلال العام الماضي 2019.

وقالت الفاضل على هامش الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي اختتمت أعمالها يوم الثلاثاء «لقد تمكن الاتحاد الأفريقي أخيرا، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة الدولية للهجرة ومع الحكومة الليبية من إعادة 48 ألف مهاجر أفريقي إلى بلدهم الأصلي العام الماضي».

وأوضحت الفاضل أن حوالي خمسة آلاف لاجئ أفريقي آخرين كانوا يعيشون سابقاً في ليبيا يعاد توطينهم حاليا في بلدان المقصد، بما في ذلك رواندا، بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأفريقي يقدر أن حوالي سبعة آلاف مهاجر آخرين عالقون في ليبيا حاليا. وقالت «سنواصل إعادة المهاجرين من ليبيا مع شركاء مثل المنظمة الدولية للهجرة».

وفي سبتمبر 2019، وقعت رواندا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأفريقي مذكرة تفاهم لإنشاء آلية عبور لإجلاء اللاجئين وطالبي اللجوء من ليبيا.

ويعد هذا الرقم ضئيلا مقارنة مع تقديرات أخرى تفوقه أضعافا، مقابل إعادة 40 ألف لاجئ إلى ليبيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعدما اعترضهم خفر السواحل الليبي في عرض البحر المتوسط منذ مصادقة زعماء الاتحاد الأوروبي على وثيقة التفاهم الإيطالية مع حكومة الوفاق الوطني في 3 فبراير 2017 التي تنص على تدابير لوقف تدفق المهاجرين.

وكانت اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا حذرت من استخدام المهاجرين الأفارقة المحتجزين في ليبيا كمقاتلين ودروع بشرية ودعت لحمايتهم، إذ تعهد الاتحاد الأفريقي بـ«تسهيل إعادتهم إلى بلادهم الأصلية».

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