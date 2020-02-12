مؤسسة الاستثمار: تنفيذ مسارات استراتيجية جديدة للإدارة والنتائح منتصف 2020

مقر المؤسسة الليبية للاستثمار، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها بدأت في تنفيذ مسارات استراتيجية جديدة لإدارة المؤسسسة بأسلوب حديث، مشيرة إلى استحداث مديري مشاريع يعملون على تنفيذ الاستراتيجية، ومؤكدة أن النتائح النهائية سوف تتسلمها في منتصف العام الجاري.

وأضافت المؤسسة، في بيان اليوم الأربعاء، أنها استعانت بشركات دولية كبرى ذات سمعة لتنفيذ تلك الاستراتيجية، متوقعة استلام النتائج النهائية لهذه المشاريع في منتصف العام الجاري.

وحول استراتيجية المؤسسة، خاطب البيان لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وفريق خبرائها والدول الأخرى والمستثمرين الدوليين وغيرهم، مؤكدًا اتباع المؤسسة «أفضل الممارسات الدولية لصناديق الثروة السيادية، من خلال تطبيق مبادئ سانتياغو».

وتعتمد الاستراتيجيات على مجموعة من العناصر الرئيسية هي:

1ـ تطوير الإدارة وتحسين العمليات التشغيلية، وتحسين الحوكمة.

2ـ الإفصاح والشفافية من خلال التقارير وتقييم شامل لأصول المؤسسة.

3ـ مراجعة وتدقيق وإقفال القوائم المالية والحسابات الختامية للسنوات المنتهية.

4ـ حماية أصول المؤسسة.

5ـ حل كافة النزاعات والدعاوى القائمة والمحتملة.

6ـ تحسين امتثال المؤسسة لمبادئ سانتياغو.

7ـ متابعة الأموال المجمدة.

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وأشارت المؤسسة إلى أنه من المتوقع أن تشتمل نتائج المشاريع على:

ـ إقفال الميزانيات المتراكمة خلال السنوات المنتهية الماضية.

ـ إعلان تقرير شامل لتقييم أصول المؤسسة وفق القيمة السوقية.

ـ تحسين أداء العمليات التشغيلية والحوكمة والتقارير بالمؤسسة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

ـ تطوير شامل لكافة اللوائح والأنظمة الإدارية والمنظومات التقنية بما يتنساب مع خصائص الصناديق السيادية.

ــ تحسن ملحوظ في امتثال المؤسسة لمبادئ سانتياغو وتصنيفها العالمي.