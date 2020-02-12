فريق «الهلال الأحمر» ينتشل جثة مجهولة قرب بوابة فدراج شرق بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 12 فبراير 2020, 04:53 مساء
فريق جمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد ينتشل جثة مجهولة قرب بوابة فدراج شرق المدينة. (الإنترنت)

انتشل فريق تابع لجمعية «الهلال الأحمر» فرع بني وليد، اليوم الأربعاء، جثة مجهولة الهوية بالقرب من بوابة فدراج شرق المدينة بعد ورود بلاغ عنها لفرع الجمعية من قبل أحد المواطنين.

وأوضح عضو جمعية «الهلال الأحمر» فرع بني وليد، محمد عثمان لـ«بوابة الوسط» أن فريق الجمعية انتقل على الفور إلى الموقع لانتشال الجثة بعد إبلاغ النيابة العامة ومديرية أمن بني وليد.

وذكر عثمان أن الجثة جرى تسليمها إلى دار الرحمة بمستشفى بني وليد العام، لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مرجحًا أن تكون الجثة لأحد المهاجرين غير الشرعيين.

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