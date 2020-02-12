ترشيح مؤسسة منبر «المرأة الليبية من أجل السلام» لجائزة أكثر النساء ابتكارا «آثينا 40»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 03:32 مساء
مؤسسة منبر «المرأة الليبية من أجل السلام» الزهراء لنقي. (الإنترنت).

قال منبر «المرأة الليبية من أجل السلام» إن مؤسسة المنبر والرئيسة التنفيذية له الزهراء لنقي تم ترشحيها ضمن القائمة المختصرة (قبل النهائية) للحصول على لقب أكثر النساء ابتكارا في العالم «أثينا 40»، وذلك ضمن فئة «صانعات السلام».

وأطلقت مبادرة أثينا 40 في مارس 2018 من قبل الكاتبة والناشطة التركية أليف شفيق، مؤلفة كتاب «قواعد العشق الأربعون»، والصُّحفية والرائدة الاجتماعية إليزابيث فيليبولي، حسبما ذكر المنبر على صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتعد المبادرة «أول تصنيف عالمي لأربعين من النساء من قياديات الفكر المميزات واللاتي يتسمن برصانة التفكير المستقبلي، واللاتي أسهمن في إحداث تحولات إيجابية في مجتمعاتهن والمجالات التي ينشطن فيها، واللاتي يدعمن النساء والفتيات نحو الازدهار». 

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واكتملت عملية ترشيخ وانتخاب أسماء المرشحات في ديسمبر الماضي، «بعد التثبت من شغفهن وتميزهن وابتكارهن في مجالهن ليتم ادراجهن في القائمة المختصرة».

وفي مارس المقبل سيتم التصويت على 40 من المرشحات النهائيات من قبل اللجنة العالمية «Athena40» ، وستفوز امرأة واحدة في كل فئة من الفئات الأربعين، ومن بينها «تمكين الفتيات الصغيرات» و«النساء كصانعات سلام» و«التنوع والمساواة بين الجنسين»، ومن أبرز المرشحات هذه الجولة: ميشال أوباما، وأوبرا وينفري، وأمل كلوني وإيما واتسون.

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