«البحث الجنائي» طرابلس يعثر على سيارة مسروقة

ضبط سيارة مسروقة في منطقة الدريبي، 9 فبراير 2020، (مديرية أمن طرابلس)

عثر رجال التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس على سيارة بُلّغ عن سرقتها يوم الأحد الماضي.

تعود بداية الواقعة إلى بلاغ تقدم به مواطن إلى مركز شرطة الحي الصناعي بسرقة ثلاثة أشخاص سيارته تحت تهديد السلاح، حسب بيان مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن الجزائر على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وبجمع المعلومات، توصل رجال التحري إلى أن المتهمين مقيمون في منطقة الدريبي بالعاصمة طرابلس، حيث تم القبض عليهم هناك، إضافة إلى ضبط السيارة، واتخذت الإجراءات القانونية مع المتهمين، وتمت إحالتهم إلى مركز شرطة حي الصناعي.