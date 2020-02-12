بوقادوم: الجزائر لا تفرق بين أطراف الأزمة في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأربعاء 12 فبراير 2020, 03:50 مساء

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إن موقف بلاده واضح تجاه الليبيين من دون التفرقة بين أي طرف من أطراف الأزمة، مشددا على أن «الشعب الليبي هو الذي يختار من يمثله».

ورد بوقادوم خلال تصريحات له بالبرلمان الجزائري على جدل أثير حول انزعاج حكومة الوفاق من زيارته الأخيرة إلى ليبيا، كونها شملت أولا قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في بنغازي، قائلا إن مسألة الانزعاج هذه لم تطرح خلال لقائه وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة.

وأضاف: «الأمور جرت كما ينبغي خلال زيارتي الأخيرة إلى ليبيا، ولم يكن هناك أي مشكل. نحن لا نفرق بين أي طرف من الليبيين، والشعب الليبي هو الذي يختار من يمثله»، مؤكدا أن دور بلاده لا يقتصر على طرابلس أو بنغازي فقط.

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وأجرى بوقادوم الأسبوع الماضي زيارة إلى ليبيا شملت محادثات مع المشير خليفة حفتر في بنغازي، كما شارك نظيره في الحكومة الموقتة، عبدالهادي الحويج، في جلسة حوارية مع عدد من أعيان وحكماء ومشايخ القبائل ضمن جهود الوساطة الجزائرية بين الطرفين المتنازعين في ليبيا، خصوصا أن الجزائر عرضت أخيرا استضافة «منتدى للمصالحة الوطنية» بين أطراف الأزمة.

ووجه ممثل الدبلوماسية الجزائري دعوة من الرئيس عبدالمجيد تبون إلى حفتر لزيارة بلاده؛ فيما ثمن حفتر «دور الدولة الجزائرية الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة»، وأثنى على موقفها «الثابت» من القضية الليبية.

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