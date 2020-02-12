«آكي»: دي مايو وصل إلى طرابلس للقاء السراج وباشاغا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 12:15 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، (أرشيفية: الإنترنت)

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إلى العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، حسب ما صرحت به مصادر دبلوماسية إلى وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقالت المصادر، التي لم تسمها الوكالة، إن «دي مايو سيلتقي رئيس المجلس الرئاسي فائز السرّاج ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا».

ونوهت الوكالة بأن زيارة دي مايو تأتي عقب لقاء عقده مساء أمس مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، و«الذي كانت ليبيا أحد الموضوعات الرئيسية خلاله».

وقبيل عقد اللقاء، قال دي مايو في تصريحات صحفية نقلتها وكالة «نوفا» الإيطالية، إن الأزمة الليبية تشكل مصدر قلق لهم، نظرا إلى خطر الإرهاب وعدم الاستقرار الذي يؤدي إلى تأجيج الصراع، في ظل هدنة ضعيفة تحتاج إلى تعزيز دولي.

اقرأ أيضا: قرار مجلس الأمن: التصدير غير المشروع للنفط يقوض حكومة الوفاق ومؤسسة النفط

والزيارة الأخيرة لـ«دي مايو» إلى ليبيا كانت في 17 ديسمبر عندما ذهب إلى بنغازي للقاء القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، بعد لقائه مع السراج في طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلال مناقشة «صفقة القرن».. الأمم المتحدة تؤكد التزامها بحل الدولتين
عربى
بالصور: منتخب الشباب يجري تدريبه الأول في السعودية
رياضة محلية
تبادل 6 جثامين بين مصراتة والمنطقة الشرقية بوساطة من بني وليد
ليبيا
رسميا.. عدد سكان مصر يصل إلى 100 مليون نسمة
دولى
30 عضوا من «تأسيسية الدستور» يطالبون البعثة الأممية بعدم التدخل في الشأن ...
ليبيا
109 جنود أميركيين أصيبوا بارتجاج في الدماغ نتيجة القصف الإيراني بالعراق
دولى
«كورونا» تطيح بمسؤولين صينيين.. وتسجيل 103 وفيات بالمرض في يوم
دولى
من سنغافورة إلى بريطانيا عبر «ألب» فرنسا.. كيف نشر رجل واحد فيروس كورونا
دولى
ممثل «الوفاق» في اجتماعات «5+5»: قدمنا مقترحا «عمليا ويؤدي الغرض» ولكن الطرف ...
ليبيا
«فرانس برس»: مشانق رمزية لترامب وجنود أميركيين في بغداد
عربى
إيقاد شعلة العيد الـ 66 لتأسيس الحركة الكشفية ببنغازي
ليبيا
رئيس الكونغو يعلن تنظيم مؤتمر مصالحة ليبي شامل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية والألمانية تجسست على مئة دولة بواسطة شركة لتشفير الاتصالات من بينها ليبيا