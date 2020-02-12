الوكالة الأميركية للتنمية تناقش مع «بلدي زليتن» خطوات تطوير سوق «الخضار»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 12:00 مساء
لقاء فريق من الوكالة الأميركية للتنمية «DAI» مع فريق التخطيط بـ«بلدي زليتن»، 12 فبراير 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

زار فريق من الوكالة الأميركية للتنمية «DAI»، سوق «الخضار» في زليتن، حيث ناقش مع فريق التخطيط بالمجلس البلدي للمدينة الخطوات الأولى لتطوير وتحسين السوق، حيث من المفترض البدء في إعداد المقايسات التقديرية للسوق الأسبوع المقبل.

كما ناقش الطرفان سبل تنفيذ بنود الميثاق الذي وقع الأسبوع الماضي بينهما، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وقدم فريق التخطيط الاحتياجات التدريبية التى من شأنها رفع كفاءة مهندسي التخطيط في البلدية، والتى تسهّل عليهم تنفيذ الأعمال المناطة بهم مع توفير البرمجيات والعمل عليها.

وشمل المقترح المحاور الآتية: «المجال التقني والبرمجيات، والإطار النظري والبحثي للدورة التدريبية في مجال التخطيط العمراني، والبرامج العملية في التصميم المعماري والإظهار وتركيب الصور، وإعداد المونتاج، ودراسة الحركة، وحل المختنقات داخل المخطّطات».

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