السفير الألماني: مجلس الأمن تبنى قرارا للتصدي للاستغلال غير المشروع للنفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 10:07 صباحا
جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأزمة الليبية، 12 فبراير 2020، (سفير ألمانيا لدى ليبيا)

أكد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا إن مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا بشأن ليبيا يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء الدولي وتعزيز العقوبات، بما في ذلك توقيف السفن المشتبه فيها، والتصدي لـ«الاستغلال غير المشروع للنفط».

وقال السفير في تدوينة على موقع «تويتر» اليوم الأربعاء إن القرار قادته كل من بريطانيا وألمانيا، معتبرا هذه الخطوة «لصالح جميع الليبيين».

كان المجلس دعا أمس الثلاثاء الدول للتصويت على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ بداية حرب طرابلس في أبريل الماضي، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة «فرانس برس».

وقال دبلوماسي، رفض نشر اسمه، إن بريطانيا طلبت التصويت، بعدما أعدت النص الذي تجري مشاورات في شأنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

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