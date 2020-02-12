ورشة عمل عن «صياغة أسئلة الامتحانات» في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 12 فبراير 2020, 01:48 صباحا
جانب من فعاليات ورشة العمل التعليمية في بني وليد، 11 فبراير 2020. (بوابة الوسط).

نظم مكتب التفتيش التربوي بمراقبة التعليم في بني وليد، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان «صياغة أسئلة الامتحانات» بمشاركة عدد كبير من المفتشين التربويين التابعين للمراقبة.

وذكر المشرفون على ورشة العمل لـ«بوابة الوسط» أن الورشة تناولت المعايير التربوية والفنية لصياغة أسئلة الامتحانات وربط الأسئلة بالأهداف والمستويات التي يتم التخطيط مسبقًا لها من قِبل المعلم.

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وتطرقت الورشة إلى أهمية مذكرة إعداد الدروس في التخطيط السليم لإعداد الأسئلة، وتكييفها طبقًا للأهداف التي من خلالها يقوم المعلم بعمليتي التقويم والتقييم وتنوع الأسئلة طبقًا للمستويات الستة التي قسمها «بلوم» في نظريته التعليمية.

وتقسيم «بلوم» هو تصنيف لمستويات الأهداف الدراسية التي يضعها المدرسون لطلابهم، وترجع إلى عالم علم النفس التربوي في بنغامين بلوم، الذي قسم هذه الأهداف إلى ثلاثة نطاقات، هي الإدراكي، والسلوكيات، والحركي النفسي.

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