دورة تدريبية لتخريج ممرضين للعمل بالمراكز الصحية ببني وليد

جانب من فعاليات الدورة التدريبية في بني وليد، 11 فبراير 2020. (بوابة الوسط).

اختتمت بكلية الآداب في بني وليد، أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها إدارة مركز «الأمل» للتدريب لعدد من الممرضين والممرضات بالتعاون مع المركز الصحي المدينة في بني وليد.

وأوضح مدير مركز الأمل للتدريب، محمد تخيخ في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الهدف من الدورة هو تخريج دفعة جديدة لتواكب سوق العمل، خصوصًا مع النقص الكبير في عناصر التمريض بعدد من المراكز الصحية في المدينة.

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وذكر تخيخ أن الدورة التدريبية ركزت على تعريف وتدريب العناصر المستهدفة على تطبيق المعايير التمريضية والوقائية المتطورة، بهدف الحصول على كوادر تمريضية مؤهلة للعمل في كل المراكز الصحية.

وشارك في الدورة نحو 30 متدربًا، تلقوا خلالها محاضرات نظرية وعملية في مجال الإسعافات الأولية والتمريض.

جانب من فعاليات الدورة التدريبية في بني وليد، 11 فبراير 2020. (بوابة الوسط).

جانب من فعاليات الدورة التدريبية في بني وليد، 11 فبراير 2020. (بوابة الوسط).