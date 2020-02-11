ميناء بنغازي يستقبل 4 سفن شحن تحوي بضائع وسلعًا متنوعة

جانب من أعمال تنزيل الشحنات التي استقبلها ميناء بنغازي، 11 فبراير 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، اليوم الثلاثاء، استقبال الميناء أربع سفن شحن محملة بسلع وبضائع متنوعة إلى جانب أطنان من الأسمنت وآلاف من رؤوس الأغنام.

ووصلت سفينة نقل الحاويات «إيجي فيوتشر» الوكيل الملاحي لشركة «عبر أعالي البحار» للتوكيلات الملاحية الميناء، وعلى متنها 466 حاوية بضائع وسلع مختلفة منها مواد غذائية منوعة، ومواد صحية، ومنزلية وكهربائية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الميناء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وشملت الشحنة أيضًا «شاسات مرئية، وأثاث، وغسالات، وقطع غيار سيارات، وملابس، وأحذية، وحقائب، وكراسي طبية متحركة، و63 حاوية سيارات استيراد أميركي، و100 سيارة جديدة».

كما استقبل الميناء السفينة «سي كوين» الوكيل الملاحي لشركة «ليبيا التضامن» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 4650 طن أسمنت، والسفينة «كنت شيب جوي» الوكيل الملاحي لشركة «البحر المتوسط» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 333 حاوية محملة بكل البضائع والسلع المختلفة.

ورست بالميناء اليوم أيضًا سفينة نقل المواشي «هارموني لايف» الوكيل الملاحي لشركة «الدوسر» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 7100 رأس من الأغنام قادمة من دولة رومانيا.