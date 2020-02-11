انقطاع الكهرباء في العزيزية بعد سرقة 4 آلاف متر أسلاك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 09:30 مساء
أعمدة كهرباء. (الشركة العامة للكهرباء).

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، انقطاع الكهرباء عن عدد كبير من منازل ومزارع في منطقة العزيزية، جراء سرقة مجهولين أربعة آلاف متر أسلاك كهرباء.

وأوضحت الشركة أن مجهولين سرقوا 2800 متر كهرباء من خط العامرية المغذي لمحطة تحويل العزيزية، إلى جانب سرقة «خط الزيات من 30 الجمال مسافة 1200 متر» بمنطقة الجفارة، حسب بيان منشور على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأخلت شركة الكهرباء مسؤوليتها عن انقطاع الكهرباء في المنطقتين، خصوصا في ضوء مناشداتها المستمرة للجهات الاعتبارية لوضع حل عاجل لهذه الانتهاكات دون جدوى.

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