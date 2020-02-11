«داخلية الوفاق»: ميناء طرابلس يستقبل ناقلتي نفط محملتين بأكثر من 65 مليون لتر وقود

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 08:33 مساء
الناقلة «أنوار النصر» تفرغ شحنتها من البنزين بميناء طرابلس. (أرشيفية: شركة البريقة لتسويق النفط)

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، توافر الوقود بالعاصمة طرابلس، معلنة وصول ناقلتي نفط إلى ميناء طرابلس البحري لتزويد العاصمة بالخام.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى تواصلها مع رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود العميد محمد فتح الله الذي أفاد بتواجد الناقلة «أنوار النصر» وعلى متنها 31 مليونًا و360 لتر وقود على رصيف ميناء طرابلس البحري لتفريغ حمولتها، إلى جانب تواجد الناقلة «أنوار ليبيا» في حوض الميناء محملة بـ34 مليونًا و500 لتر وقود.

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ودعت الوزارة، في البيان المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المواطنين إلى تفادي الازدحام أمام محطات الوقود، وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة الهادفة إلى بث الشكوك في نفوسهم.

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