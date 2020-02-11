«مكافحة الأمراض» ينظم ندوة علمية حول مرض كورونا بجامعة الحاضرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 06:32 مساء
ندوة علمية حول فيروس كورونا الجديد بجامعة الحاضرة, 11 فبراير 2020 (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض ندوة علمية اليوم، حول فيروس كورونا الجديد بجامعة الحاضرة، ضمن الاتفاقية الموقعة بين المركز والجامعة في مجال التوعية والتثقيف.

وحسب بيان للمركز اليوم، ألقى المنسق الوطني لبرنامج الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني، محمد الفقيه، محاضرة توعوية عن فيروس كورونا والوضع الصحي العالمي والمحلي.

وتحدث رئيس لجنة التواصل والإعلام الصحي للاستجابة لفيروس كورونا محمد الجازوي، حول كيفية إدارة الأزمات الصحية والتصدي للشائعات.

واختتمت الندوة العلمية بحلقة نقاش حول المرض وكيفية انتقاله والوقاية منه وإجراءات المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتقليل دخول الفيروس إلى ليبيا.

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