عماري زايد يعتمد تعديلات وأوزان ومفردات المقررات الدراسية بالإعدادية والثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 05:36 مساء
اجتماع عماري زايد مع اللجان الفنية المكلفة بتقليص وتحديد أوزان ومفردات المقررات الدراسية, 11 فبراير 2020 (تعليم الوفاق)

اعتمد وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، صباح اليوم الثلاثاء، تعديلات وأوزان ومفردات المقررات الدراسية، وأعطى تعليماته بضرورة توضيح ذلك للطلبة بالصورة الأولى والأسر الإدارية والتربوية وكذلك أولياء الأمور.

جاء ذلك خلال اجتماع عماري زايد، اليوم الثلاثاء، بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، مع اللجان الفنية المكلفة تقليص وتحديد أوزان ومفردات المقررات الدراسية لمناهج الشهادتين الإعدادية والثانوية، رافقه خلالها وكيل الوزارة المهندس عادل جمعة، بحسب بيان للوزارة اليوم.

واستمع الوزير إلى شرح رؤساء اللجان حول الخطوات التي قاموا بها حتى وصل العمل لمرحلته النهائية.

وأكد رؤساء اللجان أن ما تم إنجازه فيما يخص تقليص المفردات لم يخل بالترابط المعرفي أو ارتباطها بالتعليم اللاحق، معتبرين توضيح الأوزان النسبية لكافة المقررات للطلبة صورة تربوية سليمة، ويعمل بها في دول مختلفة.

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