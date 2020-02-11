رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يبحث صيانة مستشفى الهواري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 12:50 مساء

بحث رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ناصر مهنى، مع مدير عام مستشفى الهواري بنغازي، إبريك البرغثي، خطة الصيانة، حيث قام مهنى بزيارة ميدانية إلى أقسام المستشفى.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى هاني العريبي، لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء، إن رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ناصر مهنى اجتمع بـ«عدد من مديري الإدارات، والمكاتب، ورؤساء الأقسام، وأطباء، وعاملين بتخصصات مختلفة بالمستشفى لمناقشة عملية الصيانة».

وأشار العريبي إلى مهنى تابع «آخر التطورات والمستجدات داخل المستشفى»، كما قام بـ«تفقد قسم الطواري وغرف العمليات والعنايات التي يجري تجهيزها للعمل بها الفترة المقبلة أمام المرضى المترددين بالمستشفى».

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يذكر أن الحكومة الموقتة شكلت لجنة برئاسة المهندس إبراهيم دعباج المرغني، مهمتها«إعداد تقرير فني مفصل عن مستشفى الهواري من حيث إمكانية إجراء الصيانة المتكاملة لجميع مرافقه».

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