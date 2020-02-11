اجتماع في طرابلس لتفعيل منظومة استخراج جوازات سفر الليبيين في 22 دولة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 03:29 مساء
وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا قبل الوصول إلى الاجتماع. (الإنترنت).

ناقش اجتماع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق آلية تفعيل منظومة استخراج جوازات سفر الليبيين في الخارج في نحو 22 دولة.

وعُقد الاجتماع، صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس، بحضور وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الذي أكد ضرورة تسهيل إجراءات استخراج جوازات سفر المواطنين الليبيين بالخارج وحماية حقوقهم واللجوء إلى السفارات الليبية هناك لحل جميع مشاكلهم، بحسب بيان لـ«داخلية الوفاق».

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وحضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، ووكيل وزارة الخارجية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية، وعدد من مديري الأمن بالمناطق المختلفة.

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