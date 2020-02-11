4 مستويات يرتكز عليها البرنامج الإصلاحي لـ«مالية الوفاق»

وزير «مالية الوفاق» فرج بومطاري خلال مؤتمر صحفي، 11 فبراير 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلن وزير المالية في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، البرنامج الإصلاحي للوزارة، الذي يرتكز على أربعة مستويات تستهدف تحسين السياسية المالية والنهوض بها، ولعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني والكلي.

وقال إن البرنامج تم تخطيطه على أربع مستويات هي «التشريعي، والهيكلي، والمنظومات والبنية التحتية، والموارد البشرية»، حسب ما جاء في بيان الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، بشأن المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم الثلاثاء للحديث عن ملامح البرنامج.

جسم إدارة المشاريع

وتطرق بومطاري إلى ما تصبو إليه الوزارة في المستقبل لتخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة ، «حيث تم إنشاء جسمين جديدين وهما جسم إدارة المشاريع بين القطاعين العام والخاص، سيبدأ العمل الأسبوع المقبل، للبحث عن مشاركات لمشاريع الحكومة فيما يخص تحديدا البنية التحتية والإسكان».

وأضاف أنه طبقا للقانون رقم (4) لسنة 2016م، تم إنشاء جسم لتمويل مشاريع الدولة بالصكوك الإسلامية، متوقعا استمرار هذه المشاريع إلى ثلاث أو خمس سنوات لإعادة تصور السياسة المالية للدولة للعب دور أكبر للوزارة في الاقتصاد.

حساب موحد لخزانة الدولة

وحسب ما أعلنه بومطاري، ستسعى الوزارة إلى تبني حساب موحد لخزانة الدولة، بالربط مع الأحوال المدنية والمصارف التجارية و1600 جهة ممولة من الخزانة العامة، وهذه الخطة تستغرق من ستة أشهر إلى سنة، كما تتطلع إلى أن يكون إنفاق جميع أبواب الميزانية عبرها مركزيا، و«هو مفهوم مطبق في العالم المتطور».

وبخصوص تقديم الوزارة ضمانة لشركات الطيران ضد أخطار الحروب، قال: «كانت هناك مطالب بذلك، وفي البداية كانت المطالب أن نقدم الضمانة لشركات التأمين الدولية، ورفضنا مبدأ تقديم ضمانات ما لم تكن هناك مخصصات لهذه القيمة، ولكننا أضفنا المخصص لهذه القيمة في ميزانية العام 2020 التي لم تعتمد بعد، وبمجرد صدورها ستكون هناك أرضية لإقرار هذه الضمانات، وذلك في حال اعتماد القيمة المطلوبة».

تفاوت المرتبات

وأقر وزير المالية بوجود تفاوت كبير في المرتبات، إذ يبلغ الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى 40 ضعفا، في حين تبلغ النسبة العالمية 10 أضعاف في الفارق فقط، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحد من هذا الفارق وبدأت بتخفيض مرتبات كبار المسؤولين في الحكومة.

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وأشار إلى أن مشكلة المرتبات تتمثل في الخلل الموجود في الهيكلية العامة في الدولة، فضلا عن تضخم الكادر الوظيفي، مكملا: «كانت هناك محاولات سابقة لتقليص الملاك الوظيفي لكن تم تعيين الآلاف في القطاع الحكومي بالمخالفة للقوانين والتشريعات واستمر ذلك حتى العام الماضي».

ولفت إلى أن المرتبات كان مصدرها في السابق (قبل 2011) إيرادات الضرائب، بوجود ضريبة استهلاك وضريبة إنتاج ورسوم خدمات، كذلك كانت إيرادات الجمارك مرتفعة، منبها بأنه بناء على توصيات من البنك الدولي جرى اعتماد ضريبة ثابتة للجمارك وتم إقرارها بضريبة تقدر بـ5%، وهو ما أدى إلى انخفاض إيرادات الجمارك.