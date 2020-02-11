معهد علاج الأورام في صبراتة يتسلم جهاز تصوير مقطعيًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 01:19 مساء
جهاز تصوير مقطعي مقدم إلى معهد علاج الأورام في صبراتة، 11 فبراير 2020، (صحة الوفاق)

تسلم المعهد القومي لعلاج الأورام في صبراتة، اليوم الثلاثاء جهاز تصوير مقطعيًا محوسبًا مزودًا بتقنيات تصوير متطورة،

ويستطيع الجهاز إجراء فحص مقطعي للقلب والشرايين والدماغ والعمود الفقري والأورام، كما يحوي تطبيقات خاصة بتصوير الصدر والبطن والحوض للأطفال والكبار وقياس كثافة العظام بدقة عالية، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وخلال العام الماضي، دخلت التقنيات التي يتميز بها الجهاز طور العمل في ليبيا لأول مرة عند تسلم قسمي الأشعة التشخيصية في مستشفى الهضبة العام بطرابلس والمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة جهازان من نفس النوع.

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يشار إلى أن الإمدادات الطبية من مختلف بنود الإمداد الطبي تصل تباعا إلى المعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة تنفيذا لخطة الوزارة لتعزيز خدمات القطاع الصحي في مختلف مدن ومناطق البلاد.

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