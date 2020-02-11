كاجمان يناقش مع بومطاري تأخر صرف مرتبات العاملين بالدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 12:39 مساء
اجتماع النائب بـ«الرئاسي» عبدالسلام كاجمان، مع وزير «مالية الوفاق» فرج بومطاري، 11 فبراير 2020، (حكومة الوفاق)

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، مع وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، اليوم الثلاثاء، تأخر صرف مرتبات العاملين بالدولة، منوهين بضرورة معالجة الأزمة.

وتناول اللقاء الإصلاحات التي تعكف الوزارة على تنفيذها، ووضع آلية لسداد الدين الداخلي المترتب على الدولة في إطار برنامج الإصلاح، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام بالحكومة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وحمّلت وزارة المالية، المصرف المركزي في طرابلس مسؤولية التأخير والتعثر في صرف مرتبات شهر يناير الماضي، رغم قرب انتصاف شهر فبراير.

وقالت الوزارة في بيان أمس إنها نفذت كافة واجباتها القانونية ومسؤولياتها الوطنية تجاه مواطنيها، وعملت على إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر يناير إلى المصرف منذ 23 يناير الماضي، مضيفة أنها في انتظار إجراء المصرف التنفيذ أو عقد لقاء لمناقشة أي إشكال يعوق التنفيذ.

وإلى ذلك، أصدر المصرف المركزي أمس، بيانا عن الإيراد والإنفاق خلال شهر يناير الماضي، أظهر عدم تخصيص أموال لباب المرتبات في النفقات.

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