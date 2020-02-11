بالصور: فتح نقاط تفتيش لـ«الدعم المركزي» في عين زارة

نقطة تفتيش لـ«الدعم المركزي» في عين زارة، 10 فبراير 2020، (داخلية الوفاق)

فتح فرع الإدارة العامة للدعم المركزي فرع طرابلس نقاط تفتيش داخل بلدين عين زارة الكبرى لحفظ الأمن داخل المنطقة.

كما أنشأ الفرع دوريات وتمركزات أمنية في البلدية، للمساهمة في ضبط المجرمين والخارجين عن القانون، وفرض السيطرة الأمنية وأداء الواجب الأمني على أكمل وجه، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وخلال الأيام الماضية، نشر الفرع أفراد وحدة «التدخل السريع» في دوريات تتمركز بالطرق العامة والفرعية بالعاصمة، بهدف الحفاظ على أمن المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضبط المجرمين والخارجين عن القانون.

أفراد بفرع الدعم المركزي يفتشون إحدى السيارات بعين زارة