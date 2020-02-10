سيالة يطالب بالالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بالحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل

الطاهر سيالة في مؤتمر فيينا للأمن النووي, 10 فبراير 2020 (خارجية الوفاق)

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، التزام ليبيا بكافة المعاهدات والاتفاقيات للحد من انتشار السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل، داعيا كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للالتزام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه نزع السلاح النووي وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وشدد سيالة خلال كلمته أمام مؤتمر فيينا للأمن النووي، أن ليبيا اتخذت عددا من الإجراءات المتعلقة بالمواد المشعة وتزويد المؤسسات ذات الصلة بما تحتاجه في هذا المجال.

وشدد سيالة، على ضرورة سرعة انضمام الدول غير المنضمة لاتفاقيات الحد من انتشار السلاح النووي والتوقيع على كافة الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة، مؤكدا أن الأمن والسلم الدوليين لن يتحققا في ظل انتشار ووجود أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل.