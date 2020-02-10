السفير الأميركي: المليشيات تمثل تهديدا خطيرا لبناء دولة قوية وديمقراطية وموحدة في ليبيا

السفير الأميركي ريتشارد نورلاند مصافحا باشاغا خلال لقائهما في تونس. (السفارة الأميركية في ليبيا)

أعاد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التأكيد على دعم الولايات المتحدة للجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الليبية «لتفكيك المليشيات والجماعات المسلحة في ليبيا ونزع سلاحها»، معتبرا أن «هذه الميليشيات تمثل تهديدا خطيرا لبناء دولة قوية وديمقراطية وموحدة في ليبيا».

جاء ذلك خلال اجتماع السفير نورلاند اليوم الاثنين، مع المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، بحسب ما أعلنته السفارة الأميركية عبر حسابها على موقع «تويتر».

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كان السفير الأميركي حذر، السبت، من تجدد العمليات العسكرية في ليبيا، مؤكدا أن السفارة تتابع «بقلق» التقارير «الموثوقة» التي تفيد بأن هناك عمليات عسكرية هامة يتم التخطيط لها من قبل القوات التابعة لكل من «القوات المسلحة العربية الليبية» وحكومة الوفاق في «المستقبل القريب». معتبرا أنه سواء كانت (هذه العمليات) عدائية أو استباقية، فإن مثل هذه الأعمال تنتهك الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في برلين.

ودعت السفارة الأميركية الأطراف ومؤيديهم من الخارج إلى النظر بعناية في المخاطر الكامنة في مثل هذه الأعمال، ومضاعفة دعم الحوار الأمني الذي تيسره الأمم المتحدة في جنيف في محاولة للوصول إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.

واختتمت يوم الخميس، الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي تضم ضباطا رفيعي المستوى من حكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة للجيش الوطني والتي استمرت خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير الجاري بقصر الأمم المتحدة في جنيف بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة.

وقالت البعثة في بيان إنها «لاحظت وجود توافق بين الطرفين» على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 يناير واحترامها. لكنهما «لم يتوصلا إلى تفاهم كامل» حول نقاط النقاش، غير أنها أكدت اتفاق الطرفين «على ضرورة استمرار التفاوض وصولاً لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار»، مشيرة إلى أنها اقترحت تاريخ 18 فبراير موعداً لجولة جديدة من التفاوض بينها في جنيف.