ليبيا تطلب خبرة «الصليب الأحمر» لـ«معالجة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الحروب والصراعات»

عماري زايد، مع رئيس اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، بيتر ماورير، والوفد المرافق له, 10 فبراير 2020, (المجلس الرئاسي)

أكد عضو المجلس الرئاسي، الدكتور محمد عماري زايد، لرئيس اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، بيتر ماورير، والوفد المرافق له اليوم الإثنين، تطلع الجانب الليبي للاستفادة من خبرة «الصليب الأحمر» في معالجة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الحروب والصراعات.

وبحسب بيان لحكومة الوفاق اليوم، فإن عماري زايد بحث مع ماورير خلال لقاء عُـقد بينهما اليوم، أوجه التعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية، والسبل الكفيلة بتطويره، والصعوبات التي تعوق عمل اللجنة وكيفية تذليلها.

واستعرض اللقاء نشاطات المنظمة خلال الفترة الماضية، وعبر الدكتور عماري عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الجانبين، مؤكدًا حرص المجلس الرئاسي تقديم الدعم والتعاون من أجل إنجاح عمل الصليب الدولي لإنجاز أعماله في ليبيا.