الحكومة الموقتة توافق على صرف «المنفعة المنزلية» للفئات المستفيدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 08:30 مساء
عبد الله الثني خلال اجتماع الحكومة الموقتة، 10 فبراير 2020 (الحكومة الموقتة)

وافق رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، على صرف «المنفعة المنزلية» للفئات المستفيدة منها، التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي.

وبحسب بيان للحكومة الموقتة اليوم، اعتمد الثني القرار خلال الاجتماع العادي للحكومة الذي عُـقد اليوم في مدينة بنغازي.

كما وافق الثني على تغيير مسمى كلية التربية قمينس إلى كلية الآداب والعلوم قمينس، وإنشاء كلية التمريض العام وكلية التقنية الطبية بجامعة عمر المختار، ويكون مقرها مدينة البيضاء، وترفيع المعهد العالي للمهن الطبية بنغازي إلى كلية للتقنية الطبية.

وفي قطاع الكهرباء، وافقت الحكومة على اعتماد محضر الترسية الخاص بإنشاء محطة غرب بنغازي الاستراتيجية، ومنح الإذن للهيئة العامة للكهرباء للتعاقد بالمناقصة المحدودة لإضافة وحدات غازية لمحطة درنة، وذلك لسد العجز في التوليد بمناطق الجبل الأخضر.

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