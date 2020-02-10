افتتاح مقر مفوضية المجتمع المدني بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 10 فبراير 2020, 07:52 مساء
حفل افتتاح مقر مفوضية المجتمع المدني بطبرق, 10 فبراير 2020 (الإنترنت)

أقامت مفوضية المجتمع المدني بطبرق، صباح اليوم الإثنين، حفل افتتاح مقرها بالمدينة بحضور المدير التنفيذي للمفوضية العامة ورئيس المجلس التسييري للبلدية.

وحسب المكتب الإعلامي للمفوضية فإنها بدأت اليوم الإثنين عملها الفعلي بمدينة طبرق، حيث أعلنت الخطة القادمة لنشاطاتها وأُقيم على هامش حفل الافتتاح حلقة نقاش حول اختصاصات المفوضية ومساهمتها في إحلال السلام والتبادل السلمي للسلطة.

وأضاف المكتب أن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، حثَّ على ضرورة تسجيل كافة الجمعيات الأهلية والخيرية بطبرق وأخذها إذنًا لمزاولة نشاطها وعملها بالمدينة بصفة رسمية.

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