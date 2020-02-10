لجنة من الحكومة الموقتة تبحث صيانة مستشفى الهواري بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الإثنين 10 فبراير 2020, 05:33 مساء

بحثت اللجنة المكلفة من الحكومة الموقتة، صيانة مستشفى الهواري العام بنغازي، حيث قامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى أقسام المستشفى.

وقال مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام بنغازي هاني العريبي، الإثنين، إن مهمة اللجنة تكمن في «إعداد تقرير فني مفصل عن مستشفى الهواري من حيث إمكانية إجراء الصيانة المتكاملة لجميع مرافقه».

ولفت العريبي إلى أن قرار تكليف اللجنة أكد على أن تنطلق الصيانة «بما لا يتعارض مع إيقاف العمل بالمستشفى وإخلائه بالكامل وسلامة المرضى وأداء الخدمة الطبية للطاقم الطبي بالمستشفى».

وأشار العريبي إلى أن اللجنة شُكلت برئاسة المهندس إبراهيم دعباج المرغني، وعضوية المهندس رضا الفريطيس، والمهندس سالم الجبالي، ونوري الفسي، وأسامة الغضبان.

مسؤول بمستشفى الهواري: نطالب بأن تكون الصيانة على مراحل وعدم إيقاف عمل المستشفى

يذكر أن رئيس قسم الاستقبال والإحصاء بمستشفى الهواري العام، محمد الفاخري، طالب بأن تكون الصيانة المزمع إقامتها للمستشفى على «مراحل وعدم إيقاف عمل المستشفى»، مشيرًا إلى أن المستشفى يقدم خدماته للمنطقة الممتدة من سرت إلى مساعد شرقًا والكفرة جنوبًا.

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