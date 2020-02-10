المصرف المركزي: 2.32 مليار دينار إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي في يناير

أظهر بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي بلغت مليارين و 319 مليون دينار في شهر يناير الماضي.

وأضاف بيان المصرف حول الإيراد والإنفاق لشهر يناير الماضي، أنه لم يتحقق أي إيراد من النفط أو بيع المحروقات، مشيرًا إلى أن الخسائر المباشرة من إغلاق الموانئ النفطية ووقف إنتاج الحقول وصلت إلى ما يزيد على 2.5 مليار دينار.

وحذر المصرف المركزي من أن استمرار هذا الإقفال يهدد الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية، مشيرًا إلى أنه لم يتم اعتماد ترتيبات مالية للعام 2020 حتى اليوم، رغم مطالبات المصرف المتكررة منذ سبتمبر 2019.