«داخلية الوفاق» تناقش وضع آلية تنسيق مع اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»

اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر. (وزارة الداخلية)

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، العميد خالد مازن رفقة مسؤولين بالوزارة، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مسؤولين من اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» برئاسة بيتر موريو، خُصِّص لمناقشة وضع آلية مشتركة للتنسيق بين الوزارة والمنظمة.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع الذي عُـقد بمقر مديرية أمن جنزور «ناقش عددًا من المناشط الهادفة والفاعلة التي تقوم بها المنظمة الدولية لـ(الصليب الأحمر)، والتأكيد المشترك على وضع آلية تنسيقية بين الوزارة والمنظمة».

وأضافت أن وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد مازن، أثنى خلال اللقاء على زيارة رئيس اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» والوفد المرافق له وتواجدهم داخل الأراضي الليبية خلال هذه الفترة، وسعيهم لتحقيق ما من شأنه أن يرفع الضرر عن المتضررين من جراء الحرب القائمة على العاصمة وتقديم المساعدات في كل المجالات والنشاطات والبرامج التي تخص الطرفين.

وشارك في الاجتماع، إلى جانب وكيل وزارة الداخلية ورئيس اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» بيتر موريو، كل من نائب المدير الإقليمي للعمليات بالمنظمة في أفريقيا باتريك يوسف، ورئيس بعثة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في ليبيا ماريان جاسر، ورئيس قسم العلاقات والشؤون الإنسانية بالمنظمة أنيس قنديل، بحضور رئيس مكتب حقوق الإنسان الدكتور خالد فلاح، ورئيس مكتب حماية الأسرة والطفل مقدم زينب مهذب، ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء بمكتب الوكيل عقيد سليمان الباروني.