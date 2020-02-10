«داخلية الوفاق» تناقش وضع آلية تنسيق مع اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 05:58 مساء
اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر. (وزارة الداخلية)

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، العميد خالد مازن رفقة مسؤولين بالوزارة، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مسؤولين من اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» برئاسة بيتر موريو، خُصِّص لمناقشة وضع آلية مشتركة للتنسيق بين الوزارة والمنظمة.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع الذي عُـقد بمقر مديرية أمن جنزور «ناقش عددًا من المناشط الهادفة والفاعلة التي تقوم بها المنظمة الدولية لـ(الصليب الأحمر)، والتأكيد المشترك على وضع آلية تنسيقية بين الوزارة والمنظمة».

وأضافت أن وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد مازن، أثنى خلال اللقاء على زيارة رئيس اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» والوفد المرافق له وتواجدهم داخل الأراضي الليبية خلال هذه الفترة، وسعيهم لتحقيق ما من شأنه أن يرفع الضرر عن المتضررين من جراء الحرب القائمة على العاصمة وتقديم المساعدات في كل المجالات والنشاطات والبرامج التي تخص الطرفين.

وشارك في الاجتماع، إلى جانب وكيل وزارة الداخلية ورئيس اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» بيتر موريو، كل من نائب المدير الإقليمي للعمليات بالمنظمة في أفريقيا باتريك يوسف، ورئيس بعثة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في ليبيا ماريان جاسر، ورئيس قسم العلاقات والشؤون الإنسانية بالمنظمة أنيس قنديل، بحضور رئيس مكتب حقوق الإنسان الدكتور خالد فلاح، ورئيس مكتب حماية الأسرة والطفل مقدم زينب مهذب، ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء بمكتب الوكيل عقيد سليمان الباروني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عاصفة القرن» تسقط مصابين وتعرقل الحياة في أوروبا
دولى
السيسي يدعو إلى «مقاربة شاملة» لحل الأزمة الليبية
ليبيا
فرانس برس: توازن السلطات بات مهددا في الولايات المتحدة بعد تبرئة ترامب
دولى
تحويل خزان نافتا بميناء البريقة إلى المكثفات لإمداد محطات كهرباء الزويتينة ...
ليبيا
قادة الاتحاد الأفريقي يجتمعون لـ«إسكات الأسلحة» في قارتهم
دولى
850 ألف دينار تجدد مطالب الدامجة بحقوقه المفقودة
رياضة محلية
جندي تايلاندي يطلق النار عشوائيا ويقتل 20 شخصا (فيديو)
دولى
رئيس مجلس الأمة الكويتي يرمي «خطة السلام الأميركية» في سلة المهملات
عربى
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشاعر جعفر الحبوني
ثقافة وفن
فيصل علي: المال و«البيزنس» لا يصنعان الفنان
ثقافة وفن
مدير مركز تنمية الصادرات: منتجات عديدة لها ميزة تنافسية والتمور وزيت الزيتون ...
ليبيا
سلامة يكشف سبب تأخر انطلاق المسار السياسي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأعراض تشي بنوبة قلبية وشيكة