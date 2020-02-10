سرقة 3600 متر أسلاك ضغط عالي من خط كهرباء بمنطقة الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 05:13 مساء
أبراج الضغط العالي لنقل الكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، إن «مجموعة من اللصوص» قامت بسرقة أسلاك تقدر بمسافة 3600 متر ضغط عالي من خط الخرساني من 30 الساعدية بمنطقة الجفارة غرب البلاد.

وأضافت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن ذلك أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض منازل المواطنين القاطنين بمنطقة الساعدية.

وجددت الشركة العامة للكهرباء مناشدتها كافة الجهات المختصة في بلدية الجفارة ضرورة التدخل العاجل لحماية مكونات الشبكة الكهربائية.

يشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء سجلت خلال الشهر الأخيرة ارتفاعًا في معدلات التعديلات على خطوط نقل التيار والشبكة العامة للكهرباء نتيجة للأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد.

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