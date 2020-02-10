اجتماع في نالوت لحل أزمة الوقود بالبلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 03:30 مساء
جانب من اجتماع أعضاء بالمجلس البلدي نالوت لحل أزمة الوقود في البلدية. (الإنترنت).

ناقش أعضاء المجلس البلدي في نالوت، خلال اجتماع بمقر شركة «نفط ليبيا» اليوم الإثنين، أزمة الوقود بمحطة 421 في البلدية.

وقال المكتب الإعلامي، التابع للمجلس البلدي نالوت، إن الاجتماع تناول وضع المحطة والإشكاليات التي تعيق عملها، فيما قدم عميد نالوت المقترحات التي من شأنها المساعدة على استئناف العمل بالمحطة، مشددًا على وقوف البلدية إلى جانب الشركة وتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة من أجل تخفيف أزمة الوقود بالمنطقة.

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وأكد الاجتماع ضرورة تشغيل المحطة في أسرع وقت ممكن تحت إشراف ومراقبة البلدية. وقد حضر الاجتماع عميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام، ومسؤولون بشركة نفط ليبيا، ومدير منطقة غريان خالد الغول.

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