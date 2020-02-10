«داخلية الوفاق»: الحركة عبر منفذ رأس جدير تسير بشكل طبيعي

منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس، 10 فبراير 2020، (داخلية الوفاق)

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أن حركة المسافرين عبر منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس تسير بشكل طبيعي عبر الاتجاهين.



وأشادت الوزارة بجهود مديرية أمن المنفذ وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى، في تسيير الحركة المرورية وتقديم كافة أشكال المساعدة للمسافرين وتذليل كافة الصعاب لهم، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الإثنين.



إلى ذلك، نوهت الوزارة بانتظام الحركة عبر منفذ وازن الحدودي مع تونس، وذلك في بيان صدر بعد تقارير تداولتها وسائل الإعلام التونسية بشأن عدم حصول الجانب التونسي من المنفذ على أجهزة فحص حرارية تحسبا لفيروس «كورونا» المستجد.