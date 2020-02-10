29 شاحنة نقل وقود تصل إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 03:08 مساء
محطة وقود في سرت، 10 فبراير 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت لجنة الأزمة في بلدية سرت وصول قافلة من 29 شاحنة نقل وقود صباح اليوم الإثنين.

وتوزعت القافلة بين ست سيارات محملة بوقود «ديزل»، و23 سيارة محملة بوقود «بنزين»، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى توزيع السيارات على المحطات داخل المدينة والضواحي، التي عانت خلال الفترة الماضية من أزمة شح المحروقات.

وقرر المجلس التسييري لبلدية سرت، تشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب خدمات شركة الشرارة للخدمات النفطية بالمدينة، وعضوية مكاتب الشركات النفطية والجهات ذات العلاقة لمتابعة إمدادات الوقود إلى سرت.

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ويوم السبت الماضي، بدأ توزيع تلك البطاقات التي يحدد فيها اسم ونوع السيارة، وتاريخ التعبئة، الأمر الذي يمنع الازدحام أمام المحطات، وينظم مسألة التوزيع، إذ يحق لسائق المركبة التزود بالوقود مرة أسبوعيا.

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