التعاقد مع شركتين لصيانة الطريق بين نالوت وغدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 02:34 مساء
اجتماع وزير «مواصلات الوفاق» ميلاد معتوق بشأن صيانة طريق «غدامس - نالوت»، 10 فبراير 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلن وزير المواصلات في حكومة الوفاق المهندس ميلاد معتوق، اليوم الإثنين، أن جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات التابع للوزارة بصدد التعاقد مع شركتين محليتين لصيانة الطريق الرابط بين نالوت وغدامس، والذي يصل إلى نحو 40 كيلومتر.

جاء ذلك خلال اجتماع معتوق مع أعضاء بالمجلس البلدي غدامس وعدد من أعيان منطقة سيناون، حيث تناولوا تعطل الإجراءات المتخذة بشأن صيانة الجزء الأكثر تضررا من الطريق بين نالوت وغدامس، ما تسبب في وقوع حوادث بشكل متكرر، حسب بيان «مواصلات الوفاق» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات المتخذة من طرف مصلحة المطارات التابعة للوزارة بشأن صيانة المهبط والساحات لمطار غدامس المدني واستكمال محطة الركاب به، وهي قيد التنفيذ.

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