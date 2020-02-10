باشاغا يبحث مع السفير البريطاني التعاون الأمني

لقاء فتحي باشاغا مع سفير بريطانيا لدى ليبيا، نيكولاس هوبتن، 10 فبراير 2020، (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، مع سفير بريطانيا لدى ليبيا، نيكولاس هوبتن، آفاق التعاون في المجالات الأمنية.

وناقش الطرفان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان «داخلية الوفاق» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ويوم الخميس الماضي، استقبل باشاغا وفدا دبلوماسيا من ألمانيا، ضم مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السفير كريستين بوك، وسفير برلين في طرابلس أوليفر أوفتشا ونائبه ديفيد غويش، حيث استعرض اللقاء «نتائج مؤتمر برلين الذي عقد أخيراً لحل الأزمة الليبية، والاستعداد لمؤتمر (5+5) المقرر عقده في جنيف الأيام القادمة».