«داخلية الوفاق» تؤكد سير الحركة عبر منفذ وازن مع تونس بشكل طبيعي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 01:31 مساء
معبر وازن الحدودي، 9 فبراير 2020، (داخلية الوفاق)

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أن حركة المسافرين عبر منفذ وازن الحدودي مع تونس تسير بشكل طبيعي في الاتجاهين.

وأشارت الوزارة إلى بذل مديرية أمن المنفذ والأجهزة الأمنية الأخرى جهودا لمساعدة المسافرين وتذليل كافة الصعاب لهم، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

لكن على الجانب الآخر من المعبر، أثارت وسائل الإعلام التونسية خلال الأيام الماضية، مسألة عدم توفر بأجهزة فحص حرارية لفحص المسافرين، تحسبا لفيروس «كورونا» المستجد، منوهة بـ«خطر الوباء الذي انتشر في الكثير من دول العالم».

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وسبق أن صرح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، بأن مكاتب للرقابة الصحية في جميع منافذ الدولة تتابع حالة الركاب القادمين من الخارج، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بهدف التأكد من عدم إصابة المسافرين بالفيروس، مشيرا إلى أنه لم تسجل أي حالات في ليبيا حتى الآن.

ووصل ضحايا الفيروس إلى 908 وفاة في الصين، الذي انطلق منها الوباء، ، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة في مدينة هونغ كونغ والفلبين، بينما سجلت أكثر من 40 ألف حالة إصابة به.

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