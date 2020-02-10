إزالة 4 قذائف وقنبلة من مخلفات الحرب في بنغازي

إزالة قنبلة يدوية بمنطقة قاريونس غرب بنغازي، 9 فبراير 2020، (وال: البيضاء)

نفذت مؤسسة «لا» لنزع الألغام ومخلفات الحرب، حملة لإزالة المخلفات الحربية شديدة الانفجار في بنغازي، إذ نجحت في انتشال قنبلة يدوية إضافة إلى قذائف متعددة.

وتمكن أفراد المؤسسة من إزالة قنبلة يدوية بمنطقة قاريونس غرب المدينة، إضافة إلى انتشال أربع قذائف في مناطق «سيدي فرج وبنينا والهواري»، حيث نقلوها إلى مكان مخصص لحين التخلص منها، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء، اليوم الإثنين.

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يذكر أن مؤسسة «لا» هي غير ربحية، وقد أسست في بنغازي العام 2015 بهدف التخلص من مخلفات الحرب، والتوعية بأخطارها، من أجل بيئة نظيفة.