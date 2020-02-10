حملة في مطار معيتيقة لتوعية المسافرين بكيفية الوقاية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 12:10 مساء
أحد المسافرين من مطار معيتيقة يتلقى تعليمات بشأن الوقاية من «كورونا»، 9 فبراير 2020، (صفحة المطار على فسيبوك)

شهد مطار معيتيقة الدولي تنظيم حملة للتعريف بكيفية الوقاية من فايروس «كورونا» المستجد.

ونظم الحملة شركة مرسيليا للنظافة وحماية البيئة بالتعاون مع منظمة تطوير بلا حدود لتوعية المسافرين من المطار إلى المدن والدول الأجنبية، حسب بيان إدارة المطار على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

ووصل ضحايا الفيروس إلى 908 وفاة في الصين، الذي انطلق منها الوباء، ، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة في مدينة هونغ كونغ والفلبين، بينما سجلت أكثر من 40 ألف حالة إصابة به.

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وسبق أن صرح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، بأن مكاتب للرقابة الصحية في جميع منافذ الدولة تتابع حالة الركاب القادمين من الخارج، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بهدف التأكد من عدم إصابة المسافرين بالفيروس، منوها بأنه لم تسجل أي حالات.

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