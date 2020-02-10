«عمل الوفاق»: تشكيل لجنة لمتابعة أنشطة التدريب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 11:15 صباحا
وكيل وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق خالد الشرع، 20 يناير 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة العمل في حكومة الوفاق، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة دائمة لمتابعة أنشطة التدريب، تابعة إلى إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية.

وأوضحت إدارة التفتيش أن اللجنة ستتابع اتفاقيات التدريب وأذونات المزاولة الممنوحة، واعتماد مناهج التدريب، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وستتولى اللجنة ضبط كافة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لتسويتها، كما منحت صلاحيات التواصل مع الإدارات المختصة بالوزارة وأقسام التفتيش بمكاتب العمل بالبلديات لمتابعة كافة مراكز التدريب الواقعة في نطاقهم الإداري، وفق البيان.

وفي 20 يناير الماضي، أصدرت الوزارة تحذيرا من التعامل مع المراكز التدريبية الوهمية التي تمارس عملها دون إذن مزاولة رسمي، إذ استقبلت شكاوى عديدة حول تقديم بعض المراكز غير المعتمدة الخدمة التدريبية دون معايير ولا متابعة، مستغلة احتياجات بعض الأفراد مقابل مبالغ مالية.

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