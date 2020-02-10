تشكيل لجنة لمتابعة إمدادات الوقود إلى سرت

محطة وقود في سرت، 9 فبراير 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

قرر المجلس التسييري لبلدية سرت، تشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب خدمات شركة الشرارة للخدمات النفطية بالمدينة، وعضوية مكاتب الشركات النفطية والجهات ذات العلاقة لمتابعة إمدادات الوقود إلى سرت.

جاء ذلك خلال اجتماع في ديوان البلدية تمحور حول مناقشة نتائج عمل مقترحات لجنة الأزمة في سرت بشأن الوقود وغاز الطهي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وقال ممثل الإدارة العامة للبحث الجنائي في الاجتماع، المقدم عبد المنعم المهشهش إن المدينة ستستقبل ست شاحنات محملة بالوقود يوميا، بدءا من الغد.

وأشار البيان إلى أن عملية توزيع الوقود بالمحطات للمركبات الآلية تتم بشكل منظم، خصوصا بعد صرف بطاقة خاصة تنظيمية لتعبئة الوقود.

ويوم السبت الماضي، بدأ توزيع تلك البطاقات التي يحدد فيها اسم ونوع السيارة، وتاريخ التعبئة، الأمر الذي يمنع الازدحام أمام المحطات، وينظم مسألة التوزيع، إذ يحق لسائق المركبة التزود بالوقود مرة أسبوعيا.