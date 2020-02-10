تفعيل مختبر معايرة الذهب في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 08:51 صباحا
اجتماع «تسييري بنغازي» لتفعيل مختبر معايرة الذهب والمعادن النفيسة، 9 فبراير 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلن المجلس التسييري لبلدية بنغازي تفعيل مختبر معايرة الذهب والمعادن الثمينة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسات المالية والاستثمار في المجلس، بحضور ممثلين من الإدارات ذات الصلة، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تداول الذهب والمعادن الثمينة وفق المعايير والمواصفات المعتمدة وعدم الغش فيها، كما ناقش الحضور الرسوم المالية المنصوص عليها في هذا الإطار.

حضر الاجتماع عضوا المجلس أحمد الطيرة وادريس غيث، إضافة إلى مدير مكتب شؤون الإصحاح البيئي أبوبكر محمد القطعاني، ورئيس وحدة الشؤون الإدارية بالمكتب صالح محمود العوامي، ورئيس وحدة المختبرات علي فرج العبيدي، وأمين نقابة الذهب فرج محمد الزواوي.

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