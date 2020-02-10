«نواب طرابلس» ينظم ورشة عمل حول «العدالة في المرتبات بالقطاع العام»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 01:51 صباحا
مجلس النواب في طرابلس ينظم ورشة عمل حول «العدالة في المرتبات بالقطاع العام», 9 فبراير 2020. (مالية الوفاق)

نظم مجلس النواب المنعقد في طرابلس، ورشة عمل حول العدالة في المرتبات في القطاع العام، تحت شعار «نحو قانون مرتبات عادلة وتحديات الموازنة العامة»، بحضور وزير المالية في حكومة الوفاق، فرج بومطاري.

وبحسب بيان لوزارة المالية حضر الورشة وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، ورئيس مجلس النواب المنعقد  طرابلس الطاهر الكحيلي ورئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس الرئاسي عبدالمنعم بالكور، بالإضافة إلى اللجنة المشكلة الخاصة بدراسة مقترح تعديل المرتبات بالجهات العامة، ورئيس لجنة ترشيد المرتبات بالجهات العامة.

فيما أوضح وزير المالية، أن شعار الورشة يعبر عن تحقيق مطلب ويعزز القانون وفق عدالة في المرتبات بالقطاع العام، مشددا على ضرورة إيجاد آلية لحل الإشكاليات الإدارية في التضخم بالقطاع العام الذي بلغ قرابة مليوني موظف.

وتستمر الورشة  اليوم الإثنين، في محاولة لإيجاد تنسيق حول حل كافة المختنقات التي تعرقل سير عمل اللجنة الخاصة بدراسة مقترح تعديل المرتبات بالقطاع العام، وفق البيان.

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