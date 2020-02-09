رئيس شركة البريقة لتسويق النفط: «الرقابة والتوزيع» وراء أزمة غاز الطهي بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 09 فبراير 2020, 10:14 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، مع رئيس شركة البريقة لتسويق النفط، المهندس خيرالله صالح، 9 فبراير 2020 (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، صباح اليوم الأحد مع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، المهندس خيرالله صالح، مشكلة أزمة الغاز الحالية التي تشهدها المدينة، إذ أكد الأخير أنه لا وجود لأزمة في غاز الطهي والمشكلة تكمن في «الرقابة والتوزيع».

وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق أصدر رئيس المجلس التسييري تعليماته للتمركزات الأمنية ببوابة وادي السهل غرب طبرق وبطرونة جنوب طبرق، بعدم السماح للسيارات الخاصة بالخروج بأكثر من 5 إسطوانات.

وتابع المكتب أن المجتمعين أكدوا مطالبة شركة البريقة بمراجعة العقود المبرمة مع موزعي الغاز، مشددين على أن خروج سيارات الغاز لمدينة طبرق، يجب أن يكون دفعة واحدة تحت المراقبة الأمنية الشديدة، وأن يتم التوزيع تحت مراقبة الأجهزة الأمنية والحرس البلدي.

حضر الاجتماع عضوا المجلس التسييري لبلدية طبرق هاشم أمصادف وعبدالكريم بوطابونه، وبحضور مدير جهاز الحرس البلدي طبرق العميد صالح حمد وعضو عن الدعم المركزي.

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