شركة الزاوية توقف عمليات التكرير بسبب نقص الخام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 08:57 مساء
مصفاة الزاوية, (أرشيفية : رويترز)

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط اليوم الأحد، أنها اضطرت لوقف عمليات التكرير بسبب نقص إمدادات ومخزونات الخام.

وقال مصدر من الشركة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، إن وحدتي تكرير تبلغ طاقة كل منهما 60 ألف برميل توقفتا عن العمل، وفق وكالة «رويترز».

وذكرت الشركة في بيان أنها «تعلن اضطرارها إلى إيقاف عمليات التكرير، بسبب نقص إمدادات الخام من الحقول النفطية وكذلك نفاد الخام من خزاناتها».

وتراجع إنتاج النفط الليبي بشكل شبه كلي، منذ 18 يناير الماضي، عندما أعلنت بعض القبائل إغلاق الموانئ والحقول بدعم من قوات القيادة العامة.

وانخفض إنتاج النفط الليبي إلى 181576 برميلا في اليوم، من نحو 1.2 مليون برميل يوميا قبل الإغلاق.

ودعت الشركة المسؤولين عن قفل الحقول النفطية إلى ضرورة الفتح الفوري لها، لأن «ما يقومون به من عمل يتسبب في خسائر فادحة للميزانية العامة باعتبار أن النفط المصدر الأساسي والوحيد لدخل البلاد وأنهم سيكونون أول المتضررين من ذلك».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن خسائر الإغلاق بلغت نحو 1.042 مليار دولار.

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