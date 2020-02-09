مصلحة الجوازات تبحث فتح منظومات التصوير بالسفارات والقنصليات في الخارج

اجتماع مسؤولي مصلحة الجوازات لمناقشة تشغيل منظومة التصوير بالسفارات والقنصليات. (وزارة الداخلية)

عقد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا مع مسؤولي المصلحة؛ لبحث الاستعدادات الجارية لافتتاح منظومة الجوازات بعدد من السفارات والقنصليات في الخارج.

وحضر الاجتماع، الذي أُقيم بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية في طرابلس، نائب رئيس المصلحة العميد يوسف مراد، ورئيس مكتب الجوازات والشؤون القنصلية والإصدار الخارجي، وعدد من رؤساء الأقسام والفروع بالمصلحة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش العمل على فتح منظومات تصوير الإصدار الخارجي لجوازات السفر في السفارات والقنصليات خارج ليبيا، التي تحددها وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، التي من خلالها سيتمكن المواطنون الليبيون المقيمون في الخارج من الحصول على جوازات السفر بكل سهولة ويسر.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة كافة الصعاب التي تواجه عمل مصلحة الجوازات وكيفية تذليلها، من أجل تقديم كافة الخدمات المنوطة بالمصلحة للمواطن سواء داخل ليبيا أو خارجها من دون استثناء، ضمن مساعي وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني من أجل التسهيل على السادة المواطنين المقيمين في الخارج للحصول على جوازات السفر.