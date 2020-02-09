لجنة انتخابات المجالس البلدية تنظم دورة تدريبية حول مفهوم الأمن الانتخابي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 05:29 مساء
الدورة التدريبية لموظفي اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. (اللجنة المركزية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية حول «مفهوم الأمن الانتخابي» التي ينفذها فريق التدريب باللجنة بالتعاون مع فريق منظمة «كرييتف».

وأوضحت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الدورة تهدف لرفع كفاءة موظفي اللجنة المركزية في مجال الأمن الانتخابي، مشيرة إلى أنها ستستمر إلى يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري.

وأضافت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن هذا التدريب سيكون انطلاقًا لسلسلة من التدريبات المختلفة التي سيتم تنفيذها أيضًا باللجان الفرعية في البلديات التي تتجهز لتنفيذ انتخابات مجالسها البلدية.

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